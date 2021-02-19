İzmir’de çatı katı yangını korkuttu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Söndürülen yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 22.00 sıralarında, Soğukpınar Mahallesi 259/3 sokakta bulunan eski bir binanın çatı katında meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın bina sakinlerinin bulunduğu katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çatıda bulunan şömineden çıktığı öne sürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

