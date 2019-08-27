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İzmir'de çatı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmaya ait binanın çatısında yangın çıktı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmaya ait binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10039 Sokakta'ki bilişim firmasına ait binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, faaliyette olmayan ve tadilatı devam eden binanın çatısındaki paletlerin yandığı belirlendi.

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