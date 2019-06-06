İzmir’de çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesinde anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Dikili’de bulunan Maki Sitesi içindeki bir yazlıkta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Okdemir (42) yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çatıya çıktı. Okdemir’in tutunduğu mermerin kopması sonucunda talihsiz adam beton zemine düştü. Olayı gören site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinde yapılan müdahalede Okdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Manisa’da bulunan Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Okdemir’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

