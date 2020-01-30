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İzmir’de çay ocağına kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde jandarma ekipleri, bir çay ocağına kumar baskını yaptı.

İzmir’de çay ocağına kumar operasyonu

İzmir’in Foça ilçesinde jandarma ekipleri, bir çay ocağına kumar baskını yaptı. Operasyonda işletme sahibine adli işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve M.K. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı çay ocağında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler adrese düzenledikleri operasyonda kumar (3 adet madeni para ile oynanan) oynatıldığını ve kapalı alanda tütün ve tütün mamullerinin tüketildiğini tespit etti. İşletmeciliğini M.K. isimli şahsın yaptığı çay ocağında kumar oynayan ve kapalı alanda tütün mamulü tüketen şahıslara, 5326 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Düzenlenen operasyonda kumar oynamada kullanılan 1 farklı materyale el konuldu, işletme sahibi M.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli M.K. ise daha sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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