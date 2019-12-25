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İzmir’de çay ocaklarına kumar operasyonu: 33 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan çay ocaklarına, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 33 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Bornova’nın Egemenlik ve Laka mahallelerinde umuma açık çay ocaklarında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan çay ocaklarına, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 33 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Bornova’nın Egemenlik ve Laka mahallelerinde umuma açık çay ocaklarında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu çay ocaklarına gerçekleştirilen baskınlarda, kumar oynadığı belirlenen 33 şahsa kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan dolayı idari yaptırım uygulandı. Operasyonda, tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konulurken işletme sahipleri Y.O. ve H.Y. isimli şahıslar hakkında ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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