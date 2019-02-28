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İzmir'de Caz Festivali başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

BU yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart 2019 Cumartesi günü Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak.

İzmir'de Caz Festivali başlıyor

İZMİR, (DHA)- BU yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart 2019 Cumartesi günü Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, İzmir İtalya Konsolosluğu, İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi ve Goethe Enstitüsü İzmir iş birliğiyle düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart Cumartesi günü AASSM’de yapılacak sergi açılışı ve Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak. Festival, dokuz konser, bir jam session, bir sergi, bir seminer, bir film gösterisi ve atölyeler ve yan etkinliklerin yer aldığı programıyla 20 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek.
Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman açılış konserinde, Downbeat dergisinin dört yıldızla taçlandırdığı 'Autumn in New York' ve 'Nommo' albümlerindeki quartet aranjmanlarına yer verecek. Ferit Odman (davul), Engin Recepoğulları (saksafon), Ercüment Orkut (piyano) ve Kağan Yıldız (kontrbas) 2 Mart'ta saat 20.00’de AASSM verecekleri açılış konserinde dinleyenlerini hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkaracak.

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İzmir'de Caz Festivali başlıyorİzmir'de Caz Festivali başlıyorİzmir'de Caz Festivali başlıyorİzmir'de Caz Festivali başlıyor

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