İzmir’de Caz Zamanı

Festivale destek veren kurum ve kişilere teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından Ferit Odman Quartet izleyenlere unutamayacakları bir caz ziyafeti sundu. Davulda Ferit Odman, kontrbasta Kağan Yıldız, saksafonda Engin Recepoğulları ve piyanoda Ercüment Orkut'tan oluşan dörtlü, 75 dakika süren konserde “Autumn in New York” ve “Nommo” albümlerindeki quartet aranjmanlarını seslendirdi.

VOA Türkçe’ye konuşan İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, “Avrupa cazı gibi çok özel bir müzik türüyle izleyicimizin karşısındayız” dedi. Festivalin eğitim boyutuna da vurgu yapan Sarper şunları söyledi: “Sadece konserler değil, çok çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Bu atölyeler sadece müzik konusunda olmayacak. Örneğin sahne sanatlarıyla ilgili eleştiri yazıları konusunda bir atölye olacak, dans üzerine bir başka atölye olacak. Festivale gelen yabancı ustaların gençlerimizle buluşup deneyimlerini onlarla paylaşmaları gerçekten gençlerimizin ufuklarını da açıyor.”

Caz davulunun prensi olarak tanınan Ferit Odman, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Türkiye’deki caz dinleyicilerinin Avrupa’ya kıyasla çok daha genç bir kuşak olduğunu vurguladı: “Avrupa’da bir caz kulübüne gittiğiniz zaman 60 -70 yaş üzeri bir profille karşılaşıyorsunuz. Türkiye’de ise daha çok 20’li 30’lu yaşlarda insanlar caz konserlerine geliyor. Bu hakikaten Türkiye için sevindirici. Türkiye’nin bu genç nüfusunun caza ilgili olduğunu gösteriyor.”

“Güzel bir kültür alışverişi”

Odman İzmir Avrupa Caz Festivali’nin 26 yıldır düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu festivallerin bizi Avrupalı müzisyenlerle tanıştırması açısından çok büyük bir misyonu var. Hem dinleyicinin Avrupa cazını öğrenmesi hem de Avrupalı cazcıların Türkiye’de neler olup bittiğini görmesi açısından çok güzel bir kültür alışverişi.”

Cazın Afrika kökenli bir müzik olduğunu vurgulayan Odman “Cazı, elitist bir müzik olarak görmemek lazım. Bu yüzden insanlar cazdan korkmasınlar. Tam tersine seve seve, rahat bir şekilde gelsinler konserlere” diye konuştu.

Festival dokuz konser, bir jam session, bir sergi, bir seminer, bir film gösterisi, atölyeler ve yan etkinliklerle 20 Mart tarihine kadar devam edecek.

