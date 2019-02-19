İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP’de Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir değiştirildi ve yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç aday gösterildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir’in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Kılıç’ın aday gösterildiği öğrenildi.

