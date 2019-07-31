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İzmir'de CHP Gençlik Kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Siyasilerin burun kıvırdığı işleri gençler yaptı, çok önemli bir görevi gerçekleştirdiler"

İZMİR (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gençlerin siyasette çok önemli bir görevi gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaftancıoğlu, İzmir Seferihisar Teos Ormancı Tesisleri'nde düzenlenen "CHP Gençlik Kolları Emek, Gelecek ve Zafer Kampı"nda yaptığı konuşmada, İstanbul seçimlerini kadınlar ve gençlerin iradesiyle kazandıklarını belirtti.

Gençlerin ve kadınların büyük mücadele verdiğini ifade eden Kaftancıoğlu, "Siyasilerin burun kıvırdığı işleri gençler yaptı, çok önemli bir görevi gerçekleştirdiler." dedi.

Kaftancıoğlu, gençlere akıl veren değil, gençlerden öğrenen ve öğrendiklerini topluma yansıtan bir il başkanı olmak istediğini kaydetti.

Kamp etkinliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Kaftancıoğlu, "Şu an sizin durumunuzu inanın kıskanıyorum, çünkü sizin yaşınızdayken böyle bir kampta hiç olmadım. Yıllar sonra burada bulunmanızın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Kendimizi ayrıştıran değil bir arada tutan olmalıyız." ifadesini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise ülkeyi gençlere emanet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, etkinlik kapsamında "31 Mart Seçimleri ve Gençliğin Pozisyonu" konulu konferans verdi.

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Canan Kaftancıoğlu CHP Gençlik Kampı Deniz Yücel

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