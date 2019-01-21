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İzmir'de CHP önünde ilginç açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ile beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grup, CHP İl Başkanlığı önünde, basın açıklaması yaptı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ile beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grup, CHP İl Başkanlığı önünde, basın açıklaması yaptı. Grup, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesini istedi. Kendisinin Demokratik Sol Parti (DSP) üyesi olduğunu belirten Çakmak, açıklamaya katılan grubun içinde başka parti mensuplarının da bulunduğunu öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusu bulunmayan Tacettin Bayır’ın aday gösterilmesini isteyen yaklaşık 50 kişilik grup adına konuşan Oda Başkanı Paşa Çakmak, bu açıklamayı Tacettin Bayır’ın bilgisi dışında yaptıklarını belirtti. Kendisinin DSP üyesi olduğunu söyleyen Paşa Çakmak, CHP’nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının en kısa sürede açıklanması gerektiğini dile getirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yönetiminden taleplerini sıraladı. Çakmak, "İzmir’de doğmuş yaşamış, kenti iyi tanıyan, kentin sorunlarını bilen ve örgütüyle barışık, partiliği tartışılmayan, örgütü sahaya indirebilecek, iş dünyası ve odalarla barışık, kendi iş yaşamında başarı hikâyesi olan Tacettin Bayır’ı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istiyoruz" dedi. 'İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ' Bayır’ın, demokrasi adına, kısa süreliğine İYİ Parti’ye geçerek TBMM'ye girmesini sağladığını ve İYİ Partililerin tamamının oylarını alabileceğini savunan Çakmak, "Günlük yaşamında mütevazılıktan ödün vermeyen, insanlara dokunan, tepeden bakmayan, kapısı her zaman açık, istenildiği zaman ulaşılabilecek Bayır’ın, kenti daha iyi yöneteceğini düşünüyoruz. Bayır, sivil toplum kuruluşlarıyla barışık, ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı ile değil, ortak yönetim dilini kullanabilecek biri. Aynı zamanda partisine ve Genel Başkanı'na olan sadakati tartışılmayacak, rüştünü ispat etmiş, tabanına hâkim olan bir vekil" diye konuştu. Paşa Çakmak'ın aralarında çeşitli partilere mensup olanların bulunduğunu söylediği yaklaşık 50 kişilik grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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