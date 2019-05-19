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İzmir'de, CHP'den alternatif '19 Mayıs' kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen kutlamada partililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümünde, Konak'ta toplanıp, marşlar ve sloganlar ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

İzmir'de, CHP'den alternatif '19 Mayıs' kutlaması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen kutlamada partililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümünde, Konak'ta toplanıp, marşlar ve sloganlar ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
CHP İzmir İl Örgütü öncülüğünde partililer, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüdü. İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li bazı milletvekilleri ile CHP'li bazı belediye başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş Sendikası, Tüm Yerel-Sen üyeleri katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milli mücadelenin başladığı dönemde yaşanan zorluklara değindi. 19 Mayıs 1919'un, özgür ve bağımsız cumhuriyet kurulması için ilk adımın atıldığı tarih olduğunu belirten Yücel, "Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatmasının, cumhuriyetin kuruluşu ile sonuçlanacak büyük yürüyüşün ilk adımının atıldığı gündeyiz. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, 'Benim doğum günüm 19 Mayıs' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundayız. Bu topraklarda atılan hiç bir adım, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım kadar değerli olmadı" diye konuştu.
Gençlere de seslenen Deniz Yücel, "Biliyorum şartlar zor. Üzerinizdeki sorumluluk büyük ve ağır. Bildiğim başka bir şey daha var ki o da bizim gencimizin yolu, Ata'sının yoludur. O yoldan dönmeksizin, her türlü baskıya, zor şartlara, iftiralara ve tuzaklara karşı duracak irade, inanç ve muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Gençlerimize güveniyor, cumhuriyetimizin onların elinde yükseleceğine inanıyoruz" dedi.
CHP İzmir İl Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan da programda konuşma yaptı. Uyan, Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini, ülkede devrimler gerçekleştirilirken o devrimlerin peşinden gençlerin gittiğini söyledi.
Program, konuşmaların ardından sona erdi.

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İzmir'de, CHP'den alternatif '19 Mayıs' kutlamasıİzmir'de, CHP'den alternatif '19 Mayıs' kutlamasıİzmir'de, CHP'den alternatif '19 Mayıs' kutlamasıİzmir'de, CHP'den alternatif '19 Mayıs' kutlaması

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