İzmir'de CHP'den alternatif 29 Ekim kutlaması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla CHP İl Örgütü'nce alternatif kutlama yapıldı. Kutlamaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partililer arasında kırgınlık, küslük olmayacağını söyledi. İl Başkanı Deniz Yücel de kimseyi dışlamadan, yeni cumhuriyet neferlerini mücadeleye katarak, bu yolda yürümesini sağlamanın önemli olduğuna dikkat çekti. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, hatıra fotoğrafı çekimine katılmaması dikkat çekti.

CHP İzmir İl Örgütü'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alternatif program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 13.00'te bir araya gelen partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla 29 Ekim'i kutladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Programa CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan ve çok sayıda partili katıldı.

ÖZKAN: BİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, sözlerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini söyleyerek, başladı. Özkan, "Cumhuriyet 95 yıllık öyküsüyle değil yazılmamış olanlarla geleceğe yönelik umuduyla karşımızda durmaktadır. Daha yüzyıllar boyu aşkla kutlanacaktır. Çünkü onun yılmaz, yorulmaz, asla bu yoldan dönmeyecek evlatları yetişmiştir. Saraylar yıkılacak, seçilmiş krallar devrilecek ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kara gün sayılıdır geçer. Önemli olan şey, mücadeledeki azmimizdir. Çocuklarımıza, gençlerimize, kentlerimize sahip çıktıkça onlar da cumhuriyetimize sahip çıkacaktır. İzmir cumhuriyetin en büyük modellerinden biridir" diye konuştu.

İzmir ve Anadolu sayesinde cumhuriyete 'aydınlanmacı kadın devrimi' dendiğni kaydeden Özkan, "Kadınlarımız tepemizdeki karanlığı yok edecektir. Yerel seçimlerde ve sonrasında göreceğiz. Cumhuriyete olan güçlü inancımızla en yakın zamana bu karanlığın alt edildiğini göreceğiz. Bir olmaya devam edeceğiz. Aramızda hiçbir kırgınlık, küslük olmayacak. Son gelen ilk gelen ayrımı olmayacak. Cumhuriyet devrimini gelecek kuşaklara taşımaya söz veriyoruz. Atatürk'ün dediği gibi cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

YÜCEL: MİLLETİN EGEMENLİĞİ ŞART

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de cumhuriyetin dünyada emsali olmayan kahramanlıklar sonucu kurulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan ve bizlere emanet edilen cumhuriyetin 95. yıl dönümünü kutlama onurunu yaşıyoruz. Özgürce düşünen, karar veren, yasalar önünde eşit haklara sahip, her konuda kendi kararlarını alan bireylerin yaşadığı yönetim şeklidir cumhuriyet. Bilimin ışığında aydınlanma, kadının özgürlüğü, bir köy çocuğunun cumhurbaşkanı olabilmesidir cumhuriyet. Herkesin farklılıklarını kabul eder cumhuriyet. Bir zümre ve sarayın değil milletin egemenliğidir. Kişi sultasını, halka zulmedilmesini, eşitsizliği reddeder. Çağdaş yaşamının yoludur cumhuriyet. Bugün burada olanların cumhuriyet aşkından hiçbir şüphe duymuyorum. Nasıl bugün buraya geldiysek meydanlardaysak yarın cumhuriyeti korumamız icap ederse sokaklarda, alanlarda hatta cephelerde olacağız."

Cumhuriyetin kuruluşunda yaşananların, tarihin her alanında yol gösterici olduğunu kaydeden Yücel, "Cumhuriyetin aydınlığından ayrıldığımız her anda bu cennet vatanımız tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Egemenlik milletten saraya geçtiğinde bağımsızlığımız tehlikeye giriyor. Atatürk kendi saltanatı için saraylar yaptırsaydı, kendi iktidarı için her türlü yolu mübah görseydi, devletin en önemli görevlerine kendi yandaşlarını yerleştirseydi böyle bir durumda ne kutlayacağımız bir cumhuriyet ne üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı bayrak ne de vatan diyeceğimiz toprak olurdu. Bunun için Atatürk sadece dünyanın gördüğü en büyük lider, devlet adamı değil aynı zamanda en ahlaklı ve en erdemli kişilerindendir" dedi.

'KÜÇÜK TARTIŞMALARDAN UZAK DURMALIYIZ'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi adaletli kişiler olarak milleti düşünmek zorunda olduklarına vurgu yapan Yücel, yeni nesillerin de bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçek Atatürkçülerin artık seslerini yükseltmesi ve küçük tartışmalardan uzak durması hedefimizdir. Bu ortak hedefe öncülük etmek elbette öncelikle biz CHP'lilerin görevidir. Önce 'Ben' değil 'Biz' diyerek, 'Türkiye Cumhuriyeti' diyecek neferlerle cumhuriyeti yüceltmek ve Türkiye'yi bugün sokulduğu durumdan çıkarmak bizim görevimizdir. Korkmadan, yılmadan, sinmeden, Atatürk'ün yoldaşlarına yakışır mücadele vermeliyiz. Kimseyi dışlamadan, yeni neferler katarak yolda yürümek en önemli vazifemizdir. Bu görevleri yerine getirdiğimizde tüm Türkiye İzmir gibi olacak ve aydınlanacaktır. Bugün Ata'mıza, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu borcu bugün ödeme vakti gelmiştir. Önce yerel seçimlerde sonra genel seçimlerde bu iktidarı sandıkta yeneceğiz."

KOCAOĞLU FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILMADI

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, protokolün durduğu yere gelmemesi dikkat çekti. Kocaoğlu, ayrıca tören sonunda Atatürk Anıtı önünde çekilen hatıra fotoğrafına da katılmadı.