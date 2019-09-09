İzmir'de CHP'den çifte kutlama

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Örgütü, partinin kuruluşu ile İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu birlikte kutladı. Kutlamada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet’e sahip çıkıp, koruyacaklarını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, partisinin kuruluşunun 96'ncı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği alternatif bir törenle kutladı. Törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, ilçe başkanları ve örgüt üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Deniz Yücel, son düşman askerinin vatan topraklarından çıkarılmasının 97'nci, CHP'nin ise 96'ncı yıl dönümünün kutlandığı belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımız, gençlerimiz Latin alfabesiyle çağdaş öğrenim görüyorsa bunu önce Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve CHP'ye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" dedi. CHP'nin kuruluşunun sadece bir siyasi partinin kuruluşu olmadığını öne süren Yücel, "CHP'nin kuruluşu, Cumhuriyet’in kuruluşudur. Bu durum İzmir ile Cumhuriyet arasında sarsılmaz bir bağ kurmuştur. Mustafa Kemal'in İzmir'e özel sevgisi 9 Eylül tarihiyle ölümsüzleşmiştir. CHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz ulusal Kurtuluş Savaşı'nı hem meydanlarda hem de diplomasi masasında kazanmayı bilmiştir. Atatürk, savaşlardan yorulmuş bir halktan ulus yaratmıştır, hukuk ve eğitim alanlarında reformlar geliştirmiştir. Ulusal sanayi ve ekonomik kalkınmaya öncülük edilmiştir. CHP, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili yaşama geçişi savunarak ülkemizin demokratikleşmesi için öncü rol üstlenmiştir."