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İzmir'de, CHP'den HDP'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile beraberindeki heyet, HDP İzmir İl Eş Başkanları Besriye Tekgür ve Abdulkadir Baydur'u ziyaret etti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile beraberindeki heyet, HDP İzmir İl Eş Başkanları Besriye Tekgür ve Abdulkadir Baydur'u ziyaret etti. Deniz Yücel, farklılıkların zenginlik olduğunu, ancak kırmızı çizgilerinin bulunduğunu belirterek, şiddetin ve terörün karşısında olduklarını söyledi. Abdulkadir Baydur ise demokratik mücadeleyi birlikte vermek istediklerini dile getirdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetimi, HDP İzmir İl Eş Başkanları Besriye Tekgür ve Abdulkadir Baydur'u makamında ziyaret etti. Programın basına açık bölümünde konuşan Deniz Yücel, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de ve Türkiye'de demokrasinin tecelli etmesi adına önemli bir mücadele verdiklerini söyledi. 31 Mart sonrasında İstanbul'da 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesiyle halkın iradesinin yok sayıldığını söyleyen Yücel, "Halkın verdiği iktidar ya da muhalefet görevini demokrasi çerçevesinde yerine getirmek önemlidir. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Ülkemizi de, yaşadığımız kentimizi de bu farklılıkları göze alarak görevlerimizi yapmak zorundayız. Tüm yöneticilerimiz bu bakış açısıyla hareket ederse, ülkemiz daha yaşanılabilir bir hal alır" dedi. CHP olarak her zaman hangi görüşten olursa olsun, tüm kesimleri kucaklayan bir anlayışta olduklarını aktaran Yücel, "Elbette kırmızı çizgilerimiz var. Şiddetin, terörün karşısındayız, vatanın milletin bölünmez bütünlüğünün her zaman kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz. Her düşünceyi de demokratik şekilde ele alarak, çoğunluklu değil, çoğulcu anlayışla fikirlerin hayata geçmesini istiyoruz. İstanbul seçimlerinin ülkemiz ve demokrasi mücadelemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kenti birlikte yönetmeye hazırız. Sizin her konuda eleştirileriniz, katkılarınız çok önemli. Bunları her zaman dinlemeye hazırız" diye konuştu. 'DEMOKRATİK BİR MÜCADELEYİ BİRLİKTE YAPMAK İSTİYORUZ' HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdulkadir Baydur da ziyareti çok anlamlı bulduklarını kaydetti. Tüm farklı düşüncelere rağmen ortak paydada buluşacakları büyük bir kesimin olduğunu ifade eden Baydur, "Yerel seçimlerden sonra demokratik siyasetinin önünün açılması gerekiyor. Demokratik bir anayasanın var olması gerekiyor. Bizim parti sözcülerimiz bu konuda ısrarlı. Demokratik bir anayasanın bu ülkede var olması, gelecek yaşantımızın da olmazsa olmazıdır. Demokratik bir mücadeleyi birlikte yapmak istiyoruz. Demokratik kesimlerle karşılıklı fikir ve düşüncelerimizi söylemeyi bundan sonra istiyoruz. Birçok dalda İzmir'de tartışma yürüteceğimiz bir zeminin olması gerekiyor. Meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, demokrasi ve barış adına biraz daha sesini yükseltmeli" diye konuştu. Ziyaret bir süre basına kapalı şekilde devam ettikten sonra, CHP heyeti HDP İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.

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