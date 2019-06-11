İzmir'de CHP'den İmamoğlu’nun kampanyasına destek

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Örgütü, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek verdi. Çankaya’daki bir bankaya giderek İmamoğlu için para yatıran partililer, yarından itibaren İstanbul’daki seçim çalışmaları katılacaklarını da belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetim kurulu üyeleri, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına maddi destek verdi. Partililer, ayrı ayrı kampanyaya bağışta bulundu. Ardından açıklama yapan İl Başkanı Deniz Yücel, "Bugün il yönetim kurulu, kadın kolları, disiplin kurulu üyelerimizle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş ve seçildikten sonra belediye başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hukuksuz, adaletsiz kararıyla gasp edilmiş olan Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına bir destekte bulunduk. Bağışımızı yaptık. Daha önce İzmir’deki ilçe örgütlerimiz katkıda bulunmuşlardı. Bugün biz de il başkanlığı olarak katkıda bulunduk" dedi.

‘İSTANBUL’A GİDECEĞİZ’

Seçimlerde son iki haftaya girildiğini de anımsatan Deniz Yücel, "İlçe ve belediye başkanlarımız İstanbul’a gidiyor gerekli çalışmaları yapıyorlar. İzmir milletvekillerimizin tamamı İstanbul’da görevlendirildi. Bütün ilçelerde çalışmalar yapılıyor. Biz de yarın il yönetimi olarak İstanbul’a gideceğiz. Hafta sonuna kadar orada çeşitli ilçelerde programlarımız var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul’da olacak. Onun programına katılacağız. Önümüzdeki hafta tekrar bir çalışma programıyla İstanbul’a gideceğiz ve seçim gününe kadar orada kalacağız" dedi.

‘BÜYÜK OY FARKIYLA KAZANMASINI SAĞLAYACAĞIZ’

Ekrem İmamoğlu’nun siyasete yeni bir dil getirdiğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla birlikte 5 yılda vereceği hizmetle Türkiye’deki siyasetin önünü açacağını ve siyasetin farklı bir vizyon kazanacağını kaydeden Yücel, şunları söyledi:

"Demokratikleşme yolunda, cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir yönetim anlayışına geri dönüş konusunda bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerek CHP örgütleri gerekse bu değerlere önem veren tüm siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri olarak Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına topyekun destek vereceğiz. 31 Mart’ta kazanılmasına rağmen sonradan gasp edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden daha büyük oy farkıyla Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını sağlayacağız."

‘FARKIN DAHA DA AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Deniz Yücel, ‘İstanbul ile ilgili elinizde bir anket var mı’ sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İmamoğlu’nun 2 ile 4 puan arasında bir oranda önde olduğuna dair veriler var. Ama tabii ki son 2 haftada bu fark daha da fazla açılabilir. Çünkü geçmişte Binali Yıldırım’a oy verip de Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlıktan dolayı pişman olduklarını ve bu sefer, 23 Haziran’da İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyen çok sayıda vatandaşımız, seçmenimiz var. Farkın daha fazla açılacağını düşünüyoruz."

SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILACAK

Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü de, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına destek için 13 Haziran Perşembe günü İstanbul’a gideceklerini belirtti. Gümrükçü, “Türkiye’nin kalbi İstanbul’da atacak. Bizim de hem bağlı bulunduğumuz siyasi parti hem de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmamız sebebiyle dahil olmamız gereken bir seçim. Ben Perşembe gününden itibaren 3 günlüğüne İstanbul’da çalışma yapmaya gidiyorum. Başta Sultanbeyli olmak üzere Ekrem Bey’in daha az oy aldığı yerlerde oy isteyeceğim. Bir yurttaş olarak oy isteyeceğim. İl örgütümüz İstanbul il örgütümüzle beraber bir çalışma yapıyor. Onlar da perşembe günü orada olacaklar. Biz ilk günden beri Ekrem Bey’in yanındayız" dedi.

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