HABER

İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 14:18 | Son Güncelleme

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek: - "Genel merkezden işin oldu bittiye getirilmesi buradaki halka saygısızlıktır. CHP’nin içinde bulunduğu süreç var. Burada bir yanlışlık var"

İZMİR (AA) - CHP'li Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, 31 Mart seçimlerine DSP'nin belediye başkanı adayı olarak katılacağını açıkladı.

Tayfur Çiçek, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşın kendisinin geçmişte Anavatan Partisi, Demokrat Parti ve son olarak CHP'den belediye başkanı seçtiğini, son seçimler öncesi CHP'de yaşananları tasvip etmediğini belirtti.

Çiçek, "Genel seçime gider gibi cepheler oluşuyor. Tasvip etmiyorum. Belediye başkanlığı halka hizmet makamıdır. Vatandaşlarımız bizi 3 farklı partiden sandıktan çıkarıp belediye başkanı yaptı. Şimdi genel merkezden işin oldu bittiye getirilmesi buradaki halka saygısızlıktır. Üzülüyorum." dedi.

Tabandan gelen ısrar üzerine yeniden aday olduğunu, ilçeyi marka haline getirmeye çalıştığını anlatan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 defa seçime girdik, bu 5’inci olacak. Ne yapacağımızı biliyoruz. Halk da biliyor. Demirel’in bir lafı vardı, 'yeter söz milletin' diye. Evet yeter söz milletin. Herkesin bir vicdanı var. Aklı nereye çekiyorsa gider oyunu verir. Tire'mizde yapılacak daha çok iş var. Bunlara vatandaş karar verecek. CHP’nin içinde bulunduğu süreç var. Burada bir yanlışlık var. Adam başarılıysa, gözü görüyor, kulağı duyuyor, enerjisi ve aklı yerindeyse işleyen çarka çomak sokmanın gereği yok. Biz Tire’de DSP’de siyaset için değil hizmet için bir araya geliyoruz."

CHP Tire'de Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayı Salih Atakan Duran'ı destekleme kararı almıştı.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
Anahtar Kelimeler:
adaylık belediye başkanı seçim2019 Tayfur Çiçek

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Transfer bombası patladı

Transfer bombası patladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.