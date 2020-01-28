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  4. İzmir’de CHP’li eski vekilin oğlunun aracı kurşunlandı

İzmir’de CHP’li eski vekilin oğlunun aracı kurşunlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

CHP’nin 22.

CHP’nin 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili Bülent Baratalı’nın oğlu Yiğit Baratalı’nın otomobili, Urla’daki evinin önünde kurşunlandı. Park halindeki araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda otomobile 3 merminin isabet ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, CHP’nin 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili Bülent Baratalı’nın oğlu Yiğit Baratalı, 35 UBB 41 plakalı otomobilini Çeşmealtı’nda bulunan evinin önüne park etti. Otomobile gece geç saatlerde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş edildi. Silah sesini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Baratalı’nın otomobiline 3 kurşunun isabet ettiği anlaşıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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