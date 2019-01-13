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İzmir'de CHP'li gençler 'Yönetmeye hazırız' mesajı verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

 CHP İzmir İl Gençlik Kolları, 'Yönetmeye hazırız' sloganı ile Karşıyaka’da bir araya geldi.

İzmir'de CHP'li gençler 'Yönetmeye hazırız' mesajı verdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Gençlik Kolları, 'Yönetmeye hazırız' sloganı ile Karşıyaka’da bir araya geldi. Genç belediye meclis üyesi aday adayları ile belediye başkan aday adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, partili gençlerin meclis üyelikleri listelerine yazılabilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.
CHP İzmir İl Gençlik Kolları, Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde, belediye meclis üyesi aday adayları için tanıtım programı düzenledi. Toplantıya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve çok sayıda partili genç katıldı. Toplantıda seçimlere dair bir sunum yapan Emre Yılmaz, gençlerin aday listesine yazılabilmesi için yapmaları gerekenleri anlattı. Bu seçimler için 'Son seçim' diyenlerin, memleketin bekasını değil, kendi bekasını düşündüğünü savunan Yılmaz, "30 yaş altı bu memlekette 19 milyon genç seçmen var. Parlamentonun yaş ortalaması 57. Bu parlamento hiçbirimizi temsil etmiyor. CHP de dahil. Kimse bu salondan çıkıp, elimize listeyi alıp il başkanının da o listeyi geçireceğini falan düşünmesin. Çünkü bu olmayacak. Siz eğer mücadele etmezseniz, il başkanı ile kavga etmezseniz, ilçe başkanı ile ilçe belediye başkanı ile kavga etmezseniz ve kavgayı büyütüp Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile kavga etmezseniz, hiçbiriniz listede olmayacaksınız. Asıl onların sahip oldukları bizim elimizdeki servet. Genç seçmen biziz, o servete sahip olanlar da biziz" diye konuştu.
EĞİLİM YOKLAMASI TAHMİNİ
Gençlere temsiliyet verilmediğinde siyasete katılmayacaklarını ifade eden Emre Yılmaz, "Kimse kimseyi kandırmasın. Temsil hakkı verilmezse, gençler siyasete katılmaz. Temsil edilmezlerse artık gelmeyecekler, biz gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte yapmalıyız" dedi. Gençlerin bir arada durması halinde başka bir geleceği örgütlemenin mümkün olduğunu kaydeden Yılmaz, "Büyük ihtimalle eğilim yoklaması olmayacak. Peki ne olacak? Birilerinin ağzına mı bakacağız? Evet, biz eğer güçlü durmazsak, birilerinin ağzına bakacağız. Eğer gençlik kollarımız güçlü durursa, bir araya gelirsek bunun sonucunu alabiliriz" şeklinde konuştu. Yerel yönetimlerde gençlerin yeterince temsil edilmediğini düşündüklerini aktaran Yılmaz, parti gözetmeksizin bütün gençlerin siyasete katılımının önemli olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından CHP’li belediye başkan aday adayları ile meclis üyesi aday adayları tanıtıldı.

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İzmir'de CHP'li gençler 'Yönetmeye hazırız' mesajı verdiİzmir'de CHP'li gençler 'Yönetmeye hazırız' mesajı verdiİzmir'de CHP'li gençler 'Yönetmeye hazırız' mesajı verdiİzmir'de CHP'li gençler 'Yönetmeye hazırız' mesajı verdi

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