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İzmir’de CHP’liler kutlama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:11 | Son Güncelleme

Millet İttifakı’nın CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda partililerle kutlama yaptı.

İzmir’de CHP’liler kutlama yaptı

Millet İttifakı’nın CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda partililerle kutlama yaptı. Soyer, "Yarından itibaren Türkiye’de yeni bir sayfa açılıyor. Yarın Türkiye yepyeni bir güne, yepyeni bir bahara uyanıyor. İzmir’den başlayan bu büyük değişim, bütün Türkiye’yi arkasına alacak" dedi.
Millet İttifakı’nın CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanmasının ardından önce partinin il başkanlığı binasında açıklama yaptı, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda sonuçları partililerle kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları bulunan kalabalığa seslenen Soyer, "Yarından itibaren Türkiye’de yeni bir sayfa açılıyor. Yarın Türkiye yepyeni bir güne, yepyeni bir bahara uyanıyor. İzmir’den başlayan bu büyük değişim bütün Türkiye’yi arkasına alacak. İzmir’deki rekor, Türkiye’de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösteren bir mesajdır. Çünkü bıktık, usandık bize sürekli parmak gösterilmesinden, bize sürekli çemkirilmesinden. Biz çok daha iyi bir dile, çok daha sevgiyle, saygıyla konuşulan bir dile layığız. İzmir bütün Türkiye’ye bunu gösterdi" diye konuştu.

"İstanbul’u da alacağız"
Bu sırada "Yorgunluk var, yılgınlık yok" sloganları atılması üzerine Soyer, şunları söyledi:
"Bu sloganı bilmiyordum, çok güzelmiş. İstanbul’da fark daralıyor. İstanbul’u da alacağız, yarından itibaren Türkiye’de yeni bir belediyecilik anlayışı başlayacak. O da belediye ana. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana gibi bütün evlatlarını kucaklayacağız. Biz devletin babalığından zaman zaman çekmişizdir. Zaman zaman devlet baba öfkelenir, kırar döker ama ana başka bir şeydir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün evlatlarına ana olacak, hiçbirini üvey, öz ayırmayacağız. Hepsini ana gibi kucaklayacak. İzmir’de iki büyük hedefimiz var. Birincisi İzmir’in refahını büyüteceğiz, ikincisi büyüttüğümüz refahı kentin yukarı mahallelerine, arka sokaklarına adil dağıtacağız. Gültepe’ye gideceğiz, Kadifekale’ye gideceğiz, Buca’ya gideceğiz, Bayraklı’nın sokaklarına gideceğiz ve bu kentin ürettiği refahı adil bir biçimde kentin sokaklarına, arka mahallelerine yayacağız. Yarından itibaren yoksulluk ve işsizlikle mücadelemiz başlayacak. Göreceksiniz, işsiz genç, aşsız ev bırakmamak için canla başla çalışacağız."

"Krizleri İzmirliye dokundurtmayacağız"
İzmirlilere "İçiniz rahat etsin" diyen Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir kurum. 6 bakanlığın bütçesinden büyük bütçesi var. Türkiye’nin en büyük 20 işletmesinden biri. Bu büyük güç İzmir’de yoksulluğu bitirmeye muktedirdir. Ne kriz gelirse gelsin; ekonomik krizler, siyasal krizleri İzmirliye dokundurtmayacağız. O krizler İzmirliye dokunmayacak. Göreceksiniz el birliği ile kol kola, omuz omuza bunu başaracağız kardeşlerim. Yarın sabahı bekleyin İstanbul’un dağlarında, Türkiye’nin dağlarında çiçekler açacak. İzmir’den başlayarak bahar bütün Türkiye’ye gelecek" dedi.

İzmir’de CHP’liler kutlama yaptı

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