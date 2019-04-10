HABER

İzmir'de CHP'lilerden 'mazbata' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li belediye başkanları için, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulundu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li belediye başkanları için, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulundu. İl örgütü, seçilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmesini istedi. İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde açıklama yapan CHP İl Örgütü, Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li başkanlara, görevin teslim edilmesini istedi. 30 kişinin katıldığı açıklamayı, CHP İl Sekreteri Hacer Taş Gültepe yaptı. Sivil toplum örgütleri ve sendikaların da destek verdiği eylemde konuşan Gültepe, tüm Türkiye'nin 31 Mart seçim sonuçlarını kabullendiğini ve kazananı ilan ettiğini söyledi. Gültepe, şöyle dedi: "Demokrasilerin gereği olan seçim sonuçlarını kabullenmek istemeyenler ve kimsenin inanmadığı bahanelerle Türkiye'yi gerenlere İzmir'den seslenmek istiyoruz. Demokrasimize gölge düşürmeyin, hak edenin hakkına ve milyonlarca insanımızın iradesine saygı duyun. Seçimi kaybedenlere sesleniyoruz; hakkıyla yönettiyseniz, halkı düşünerek hizmet ettiyseniz korkmayın. Seçimleri kaybettiğinizi kabullenin ve Türk halkının seçimine saygı duyun." 'YSK KARARLARA UYMAK ZORUNDA' Açıklamanın 81 ilde aynı anda yapıldığını da vurgulayan Gültepe, YSK'ya çağrıda bulundu. YSK'nın, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorunda olduğunu kaydeden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerçekleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK 'Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye' isteyen iktidar sahiplerine 'dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü, yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu' sorusuna açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK'da hâkimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu, YSK'nın tarihsel sorumluluğudur." Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Öğrencilerden 174. Yıl koreografisiÖğrencilerden 174. Yıl koreografisi
Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandıKorkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.