İzmir'de, CHP'nin mevcut başkanlarının çoğu değişti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İzmir'deki mevcut belediye başkanlarından büyük bölümü, tekrar aday gösterilmedi. İlk defa aday gösterilenler, büyük heyecan yaşarken, adaylardan bazıları, hedefinin parti oyunu rekor düzeyde artırmak, bazıları da AK Parti'li ve MHP'li belediye başkanlarının olduğu ilçelere CHP bayrağını dikmek olduğunu söyledi.

CHP'de, 31 Mart yerel seçiminde yeniden aday adayı olan ilçe belediye başkanlarının çoğu, liste dışında kaldı. Partinin özellikle metropol ilçelerdeki mevcut belediye başkan adayları, koltuğu kaybetti. CHP'nin 31 Mart seçiminde ilk kez belediye başkan adayı gösterdiği partililer, hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Karşıyaka'dan aday gösterilen, estetik plastik cerrahi uzmanı Cemil Tugay (52), daha önce de Karşıyaka ilçe örgütünde başkan yardımcılığı gibi farklı alanlarda çalıştığını söyledi. Tugay, "Partimizin yaptığı çok güzel hizmetler var. Bunları devam ettirecek, geliştirecek ve eksik kalınan bir şeyler varsa bunları tamir edecek bir çalışma yapmayı planlıyorum. Karşıyaka'ya ve İzmir'e layık olduğu, güzel hizmeti yapmak için talip oldum. Tunç başkana çok inanıyorum. Onun büyükşehir belediye başkanı olmasının, çok büyük bir fark yaratacağına inanıyorum. Ben de Karşıyaka'da üzerime düşeni yapmayı hayal ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Yaşadığım yer, arkadaşlarımın, çevremin olduğu yer. 20 yıldır doktorluk yaptığım yer. Pek çok insan, dost, arkadaş tanıdım ve her birinin desteğini şimdiden hissediyorum. Umuyorum çok güzel olur. Karşıyaka'yı iyi tanıyorum, sorunlarını biliyorum. Katılımcı bir anlayış ile çalışmalarımı yürüteceğim. İyi bir dönem geçireceğimi hayal ediyorum. Seçim çalışmaları sırasında biraz daha yumuşak ve kapsayıcı bir tavrım olacak" diye konuştu.

'OYU EN YÜKSEK 3 İLÇE ARASINA GİRMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Gaziemir'de mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un yerine aday gösterilen Halil Arda ise ilçede CHP'nin oylarını yükseltmek için çalışacağını söyledi. Arda, "Halil İbrahim Şenol başkanımızın Gaziemir'e birçok emeği oldu. Birçok projesi, yatırımı oldu. Hedefimiz onun yükseğe çıkardığı çıtayı, daha da yukarıya taşımak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Gaziemir'de CHP'nin en yüksek oyu alması için çalışacağım. Seçimi kazanacağımıza inanıyorum, o konuda bir şüphem yok. Benim hedefim, ilçede CHP'nin oylarını artırarak, İzmir'de oyları en yüksek olan 3 ilçe arasına girmek. Bunu da başaracağız" dedi.

'CHP'NİN BAYRAĞINI YENİDEN DİKECEĞİZ'

Menderes Belediye Başkanı adayı, makine mühendisi Mustafa Kayalar (42) da CHP'nin bayrağını yeniden ilçeye dikmek için çalışacaklarını söyledi. Kayalar, "Ben aktif olarak meclis üyeliği görevinde bulundum. Bundan sonraki süreçte bütün Menderes'i birleştirerek, ilçeye yeniden CHP'nin bayrağını dikeceğiz. Amacımız bu. Bütün aday adayları ile oturup, konuşacağız. Onların bilgi ve birikimlerinden faydalanacağız" diye konuştu.

'KAZANAN CHP OLDU'

CHP'nin Foça'dan aday gösterdiği, işletmeci Fatih Gürbüz (36) de "Bu bir bayrak yarışı. Başkanımızın yaptığı görevlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İlçeye ve ülkeme faydalı olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

Urla Belediye Başkanı adayı Burak Oğuz ise "Nezaket kuralları çerçevesinde CHP'ye yakışan bir süreç oldu. Kazanan CHP oldu. Aday adaylarımızın hepsi ile güzel bir süreç yaşandı" diye konuştu.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPMADI

Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu bulunmayan; ancak Seferihisar'dan aday gösterilen, 2 çocuk annesi Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Celiloğlu, "Benim aday adaylığı için başvurum olmadı. Genel merkez, benim aday gösterilmem konusunda bir irade gösterdi. Kadın başkan adayı görmek istedikleri için sanırım beni aday gösterdiler. Bu da kadınlara verdikleri değeri gösteriyor. Beni de bu göreve layık gördüler. Çok memnumum" dedi.

Ev kadını olduğunu; ancak sürekli siyasetin içinde yer aldığını kaydeden Yelda Celiloğlu, "Bu süreç benim için zor olamayacak. Başkan vekilliği görevlerinde bulundum, encümen üyeliği yaptım. Partim ve belediye için hiç durmadan çalıştım. Siyasetin içindeyim" diye konuştu.

'BU TARİH, KARABURUN İÇİN MİLAT OLACAK'

Karaburun Belediye Başkanı adayı İlkay Girgin Erdoğan ise "Bu önemli ve değerli göreve beni layık gören Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Türk kadınının siyasette yer alması gerekliliğini savunan ve beni destekleyen CHP teşkilatına, Parti Meclis üyelerimize, siyasete girmeme vesile olan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, görüşlerini, önerilerini ve isteklerini benimle paylaşan ve her zaman yanımda olduklarını hissettiren çok değerli Karaburun ve Mordoğan halkına, siyasi hayatımda beni her zaman destekleyen aileme sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarih Karaburun için milat olacak. Karaburun'a kadın eli değecek, Ege'nin keşfedilmemiş cenneti bizimle gelişecek, üretecek ve kazanacak" dedi.

'MARTIN SONUNDA BAHARI GETİRECEĞİZ'

Selçuk'tan Belediye Başkanı adayı gösterilen avukat Filiz Ceritoğlu Sengel (38) de İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Aday gösterildikten sonra kendisine destek verenlere teşekkür eden Sengel, "Bugüne kadar desteğini esirgemeyen ve deneyimlerini paylaşan tüm parti büyüklerime, CHP kadrolarına, örgütüme ve gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bizlere düşen, hem yerelde hem de genelde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek ve CHP'yi Selçuk'ta iktidara taşımaktır. Hiç şüphem yok ki biz kentimize martın sonunda baharı getireceğiz" diye konuştu.