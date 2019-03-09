İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırı

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçesinde partisinin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, güvenlik güçlerinin en kısa sürede olayı aydınlatacağını ve saldırganların yakalanacağına inandıklarını belirtti.

Yücel, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı haberini aldığını ve çalışmayı yarıda kesip olay yerine geldiğini belirtti.

Dün gece de CHP Gençlik Kolları üyelerinin bir grup tarafından sopalı, silahlı saldırıya uğradığını ve grubun başında bir AK Parti Meclis üyesinin bulunduğunu iddia eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bu olay da emniyete yansımış bir olaydır. Polis her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor. Bu yolda, İzmirli vatandaşlarımızın yanımızda ve destekçimiz olduğunu görüp de rahatsız olanlar varsa bilsinler ki ne tehditten, ne alçakça saldırılardan, ne de kurşunlardan korkup geri adım atmayız. Saldırıyı şiddetle kınıyor, güvenlik güçlerimizin en kısa sürede olayı aydınlatacağına ve saldırganları yakalayacağına inanıyoruz."

