İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrasında başlattıkları soruşturma kapsamında biri taksi şoförü 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada olayın ardından gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki ifadesinde, "CHP'nin seçim ofisinin bayraklarını dahi bana astırdılar. İşe yerleştirilme konusunda bana vaatte bulunuldu ancak yerine getirilmedi. CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayından randevu talep ettim ama görüştürülmedim. Olayı da bu yüzden gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

Öte yandan İzmir polisi soruşturmayı çok yönlü yürütüyor.

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne 9 Mart Cumartesi günü otomobilden silahla ateş açılmış, iki partili hafif yaralanmış, çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtilen B.A. gözaltına alınmıştı.

İzmir Valiliği, silahlı saldırının siyasi ve terör boyutunun bulunmadığını açıklamıştı.

