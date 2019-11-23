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İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

Boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunuyor

İzmir'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 269. sokaktaki bir apartman dairesinde Yasin B. ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Yasin B, diğer kişileri bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralılar, taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Boğazından yaralanan Deniz Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yasin B. yakalanarak gözaltına alındı.

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