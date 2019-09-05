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İzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

İZMİR’in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ta, lavaş ekmek yapan bir fabrikada başlayan yangın, bitişikteki 3 işletmeye sıçradı.

İzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördü

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ta, lavaş ekmek yapan bir fabrikada başlayan yangın, bitişikteki 3 işletmeye sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatte söndürüldü. Gece yarısı yangını haber alıp gelen işletme sahipleri, sabaha kadar iş yerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri, dışarı taşıdı.
Gaziemir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1203 Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bazı kişiler tarafından lavaş ekmek üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Saat 01.00 sıralarında başlayan yangın, birbirine bitişik olan ve sandviç panelden imal edilen 3 ayrı işyerine sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ne bağlı 22 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin çabalarına rağmen 3 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ekmek üretimi yapan iki dükkanın yanı sıra, bir yemek şirketi ile mantı üreten bir fabrika kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı yangını haber alan işletme sahipleri, sabaha kadar işyerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri, dışarı taşıdı.
Yangının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece üretim yapmadıklarını, yangın haberini diğer işletme sahibi olan Suriyeli komşusundan aldıklarını söyleyen, yemek şirketi sahibi Hasan Özoğlu, "Gece saat birde haberimiz oldu. İki taraf da Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından işletiliyor. Sağ yan tarafımdaki Suriyeli komşum, aradı. Türkçesi de kötü, sadece ‘Acil gel, acil gel’ dedi. Geldik, işletme yanmış" dedi. İşletmeyi geçen yıl açtığını ve 20 kişinin çalıştığını söyleyen Özoğlu, maddi kaybının büyük olduğunu belirtti. Özoğlu, "İşerimiz sigortalı. Sigorta büyük bir ihtimalle yan tarafa rücu eder. Umarım maddi kaybımız, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Karşılanmazsa bir hayat da bitti. Kapatıp gideceğiz. Bu zararı toparlama şansımız yok" diye konuştu.
'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK'
İşletmenin üretim müdürü ve aşçıbaşı olan Ercan Orhan da, "Biz gece üretim yapmıyoruz. Gece aradılar, fabrikada yangın olduğunu söylediler. Yan tarafta ekmek fırını var. Oradan çıkan yangının diğer işyerlerine sıçradığını söylediler. Birçok firmaya yemek üretimi yapıyoruz. Sabah altıda çalışmaya başlıyoruz. Düğün salonlarına yönelik de yemek yapıyoruz. Ama şimdi mutfak kullanılamayacak halde" dedi. Üretim yapamayacakları için zor durumda olduklarını söyleyen Orhan, "700-800 kişilik firmalara yemek yapıyoruz. Firmaları mağdur etmemek için durumu onlara hemen bildirdik. Ama şimdi onlar da mağdur oldu biz de mağdur olduk. Şu anda çok şaşkınız. Geceden beri buradayız. Sağlam şeyler var mı, kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz" şeklinde konuştu.

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İzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördüİzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördüİzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördüİzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördü

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