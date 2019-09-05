İzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördü

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ta, lavaş ekmek yapan bir fabrikada başlayan yangın, bitişikteki 3 işletmeye sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatte söndürüldü. Gece yarısı yangını haber alıp gelen işletme sahipleri, sabaha kadar iş yerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri, dışarı taşıdı.

Gaziemir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1203 Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bazı kişiler tarafından lavaş ekmek üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Saat 01.00 sıralarında başlayan yangın, birbirine bitişik olan ve sandviç panelden imal edilen 3 ayrı işyerine sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ne bağlı 22 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin çabalarına rağmen 3 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ekmek üretimi yapan iki dükkanın yanı sıra, bir yemek şirketi ile mantı üreten bir fabrika kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı yangını haber alan işletme sahipleri, sabaha kadar işyerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri, dışarı taşıdı.