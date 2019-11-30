HABER

İzmir'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 06:07 | Son Güncelleme

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında kerpiç ev kullanılamaz hale geldi, bir itfaiye eri yaralandı.

Çaylı Mahallesi'nde Kübra Bilgili'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Bilgili'yi evden çıkartarak yangını söndürdü.

Yangına müdahale sırasında evin duvarının üstüne çökmesi sonucu yaralanan itfaiye eri Mustafa Temizel, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye eri Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kübra teyzemiz yangından yara almadan kurtuldu. Ancak yangına müdahale sırasında itfaiye erlerinden biri üzerine duvar çökmesi neticesinde yaralandı." diye konuştu.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralıPark halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı
Ankara Kalesi’nden düşen genç kız ağır yaralandıAnkara Kalesi’nden düşen genç kız ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaylı itfaite Ödemiş yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı

Park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı

Antalya’da sürücülere 3,5 saatte 147 bin TL ceza kesildi

3,5 saatte 147 bin TL ceza kesildi!

Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı

Uçurumdan yuvarlandı! Yaralılar var

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü, durumu ağır

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi

İstanbul'da eşsiz gün batımı

Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.