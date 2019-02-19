HABER

İzmir'de cinayet: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Sergen Hayran, tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Şükrü Aksel tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'de cinayet: 1 ölü

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Sergen Hayran, tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Şükrü Aksel tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364. Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Sergen Hayran ile komşusu olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Şükrü Aksel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle Aksel, Hayran'a bıçakla saldırdı. Vücuduna çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri alan Hayran kanlar içerisinde yere yığıldı. Aksel, hızla olay yerinden kaçtı. Olayı görenler yakınları, Hayran'ı otomobile bindirerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hayran, yaklaşık 3 saat süren müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hayran'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Hayran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de cinayet zanlısı Şükrü Aksel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aksel yakalanarak sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle bulduİlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle buldu
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!

Ajanslar son dakika olarak geçti! Mısır'da büyük patlama!

Ajanslar son dakika olarak geçti! Mısır'da büyük patlama!

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da can pazarı!

İstanbul'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

12 yıllık sır cinayet çözüldü

12 yıllık sır cinayet çözüldü

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.