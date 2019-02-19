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İzmir'de cinayet: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Sergen Hayran, tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Şükrü Aksel tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki Sergen Hayran, tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Şükrü Aksel tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364. Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Sergen Hayran ile komşusu olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Şükrü Aksel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle Aksel, Hayran'a bıçakla saldırdı. Vücuduna çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri alan Hayran kanlar içerisinde yere yığıldı. Aksel, hızla olay yerinden kaçtı. Olayı görenler yakınları, Hayran'ı otomobile bindirerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hayran, yaklaşık 3 saat süren müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hayran'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Hayran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de cinayet zanlısı Şükrü Aksel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aksel yakalanarak sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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