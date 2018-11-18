HABER

İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde gece bekçiliği yapan kişi, tartıştığı dayısını tabancayla vurarak öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde gece bekçiliği yapan bir kişi, sokakta karşılaşarak tartıştığı dayısını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kimliği açıklanmayan gece bekçisi, dün akşam saatlerinde Kooperatif Evleri Aile Sağlığı Merkezi yakınında karşılaştığı dayısı Vedat D. (36) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada beylik tabancasını kullanan gece bekçisi dayısına 3 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vedat D'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan gece bekçisi İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurduOtoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu
Motosikletin plakasını söktüler ve...Motosikletin plakasını söktüler ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dayı gece bekçisi silah

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.