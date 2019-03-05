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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 01:36 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde Bülent Katma, tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde Bülent Katma, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Bülent Katma (42) ile husumetli olduğu T.Ö. (45) Bayraklı Mahallesi 1921 Sokak'ta karşılaştı.

Bir süre tartışan ikili arasında kavganın büyümesi üzerine T.Ö, yanında bulunan tabanca ile ateş edip 06 DZ 740 plakalı araçla kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafında yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bülent Katma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Katma'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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