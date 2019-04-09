HABER

İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

Çiğli ilçesinde ayrı yaşadığı eşini silahla yaralayan kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini ise öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin anne ve babasını öldürdü, eşini ise yaraladı.

Alınan bilgiye göre, M.C, Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'le (61) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açan M.C, daha sonra tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, zanlı ile kayınpederi Süleyman Demir arasında husumet bulunduğu, geçen yıl 12 Haziran'da damadı M.C'yi tabancayla yaralayan Demir'in, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hatay'da yaşayan M.C'nin, eşi ve ailesinin adreslerini değiştirmelerine rağmen yaşadıkları yeri öğrenerek İzmir'e geldiği belirtildi.

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...
Doç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildiDoç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kayınpeder kayınvalide

En Çok Okunan Haberler

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi

AİHM'e Türk kadın yargıç!

Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.