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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 07:58 | Son Güncelleme

İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramanlar Mahallesi'nde yaşayan Kenan A. (52) ile eşi Sibel A. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan A, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Sibel A'yı bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Sibel A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sibel A'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kenan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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bıçaklama cinayet kadın

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