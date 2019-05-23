HABER

İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 08:11 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde bir kişi annesini kablo ile boğarak öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, annesini kabloyla boğarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde oğlu Ali Rıza T. (47) ile yaşayan 79 yaşındaki Sevdiye T'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, anne ile oğlunu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevdiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bileklerinde ve boynunda kesi izi olan Ali Rıza T. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Sevdiye T'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza T'nin polise verdiği ilk ifadesinde, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozulduğunu, annesini kablo ile boğduğunu, ardından da çok sayıda ilaç içtikten sonra bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Büyük ikramiye hafta sonuna devretti! Büyük ikramiye hafta sonuna devretti!
İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne annesini boğarak öldürdü cinayet polis

En Çok Okunan Haberler

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 22 Mayıs: Büyük ikramiye Sultangazi’ye

Büyük ikramiye Sultangazi’ye

Sayısal Loto sonuçları 22 Mayıs: Büyük ikramiye hafta sonuna devretti!

Büyük ikramiye hafta sonuna devretti!

İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları

İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları

Günlük burç yorumları 23 Mayıs Perşembe - Ay boşluğa giriyor!

Ay, boşluğa girince burçlarda ne olacak?

İranlı sürücü yarım saat arayla ikinci kazayı yaptı: 2 yaralı

Yarım saat arayla ikinci kazayı yaptı: 2 yaralı

"ABD S-400 konusunda Türkiye’ye süre verdi" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

"ABD S-400 konusunda Türkiye’ye süre verdi" iddiasına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.