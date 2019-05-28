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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 02:15 | Son Güncelleme

Güzelbahçe ilçesinde eşinin yakınları tarafından darbedilen 34 yaşındaki Hayrettin İkilik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde eşinin yakınları tarafından darbedilen 34 yaşındaki Hayrettin İkilik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, önceki gün Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden S.İ. yakınlarına, eşi Hayrettin İkilik'i, kendisini sürekli darbettiğini ileri sürerek şikayet etti.

Bunun üzerine S.İ'nin yakınları M.B. (18) ile M.B. (22), Hayrettin İkilik'i sopayla dövdü. Ağır yaralanan Hayrettin İkilik, sağlık ekiplerince 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.İ. ve iki yakını sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Burada tedavisi devam eden Hayrettin İkilik, dün akşam hayatını kaybetti. İkilik'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan İzmir'deki bu cinayetin dün Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın ölümü ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanması olayıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
akraba cinayet darp Hazro

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