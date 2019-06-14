İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Mavidere Mahallesi'nde O.A, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ali Rıza Saka ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali Rıza Saka'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Saka, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan O.A. ise jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

O.A. ile birlikte oğlu S.A. (15) ve ağabeyi Y.A. (37) da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

