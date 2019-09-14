HABER

İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 00:27 | Son Güncelleme

İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Olcay Y. (23) ile Engin A. (36), Türkcedit Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olcay Y, tabancayla Engin A'yı ağır yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Engin A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Olcay Y'nin Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulunduEski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
HDP İl Başkanı gözaltına alındı!HDP İl Başkanı gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet izmir

En Çok Okunan Haberler

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.