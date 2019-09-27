İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir’in Urla ilçesinde evinin girişinde bıçaklanan ve silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçede iş makinesiyle vidanjör ve vinç hizmetleri sağlayan Osman Şaşmaz'ın (43), sabaha karşı Altıntaş Mahallesi'ndeki müstakil evinin önünde yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede Şaşmaz'ın sırtından bıçakla yaralandığı ve silahla öldürüldüğü saptandı.
Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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