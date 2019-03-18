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İzmir'de cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 07:48 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde baldızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde baldızını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Yıldız (38), İnönü Mahallesi 820. Sokak'taki parkta oturduğu sırada, parka gelen eniştesi Mehmet Güneş (40), bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan enişte ve baldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız ile Güneş'in cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
baldız Cinayet ve intihar enişte

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