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İzmir’de cinayet zanlılarının evinin kundaklandığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 23:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki cinayetin zanlıları olduğu iddia edilen şahısların evinde yangın çıktı.

İzmir’de cinayet zanlılarının evinin kundaklandığı iddiası

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki cinayetin zanlıları olduğu iddia edilen şahısların evinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin kundakladığı iddia edildi.
Dün gece saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Umut Mahallesi 3869 Sokak’ta otomobiliyle seyir halinde olan 4 çocuk babası Bayram Akkaya’ya, (47) iddialara göre daha önce trafikte kavga ettiği ve aralarında bu yüzden husumet bulunan A.A. ve R.A. kardeşler tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, olay yerinde hayatını kaybederken, bölgedeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler A.A. ve R.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet zanlıların evinde şüpheli yangın
Bugün saat 20.00 sıralarında cinayet şüphelileri A.A. ve R.A.’nın kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Gerginliğin sürmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri de TOMA eşliğinde mahallede nöbet tuttu. Polis, kundaklama şüphesi üzerine gözaltına aldığı 2 kişiyi, ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.
Öte yandan, polisin cinayet ve kundaklama şüphesi olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmir’de cinayet zanlılarının evinin kundaklandığı iddiası

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