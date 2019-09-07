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İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya’yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.Geçtiğimiz çarşamba günü Karabağlar ilçesinde bulunan Umut Mahallesi 3869 Sokak’ta 4 çocuk babası Bayram Akkaya’nın (47) içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya’nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan 3 katil zanlısı yakalandı.

İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu iddia edilen Bayram Akkaya’yı tabanca ile vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.
Geçtiğimiz çarşamba günü Karabağlar ilçesinde bulunan Umut Mahallesi 3869 Sokak’ta 4 çocuk babası Bayram Akkaya’nın (47) içinde bulunduğu araca ateş açarak Akkaya’nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve olayın ardından kayıplara karışan 3 katil zanlısı yakalandı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Rıdvan A., Aykut A. ve babaları Selman A.’yı tespit etti. 3 katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan işlemlerin ardından Rıdvan A., Aykut A. ve Selman A. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

İzmir’de cinayet zanlısı baba ile 2 oğlu tutuklandı

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