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İzmir'de cinayet zanlısı hakkında ev hapsi kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

İzmir'de cinayet zanlısı hakkında ev hapsi kararı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı eski eniştesini çiviyle öldüren zanlı, konutu terk etmeme yönünde alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Sivri Bulvarı'nda önceki gün karşılaştığı eski eniştesini çiviyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan K.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde, eski eniştesi Ferzande Güzel'in kendisine saldırdığını, olayın yaşandığı gün de kavga ettiklerini ve boğuşma sırasında kendisini savunmak için yerde bulduğu çiviyi sapladığını, öldürme kastının olmadığını, ambulansı aradığını ve ekipler gelinceye kadar eski eniştesine tampon uyguladığını söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yeri çevresinden elde edilen güvenlik kamerası kayıtlarında da şahsın ifadelerinin doğru olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.S, çıkarıldığı mahkemece kamuoyunda "ev hapsi" olarak da bilinen konutunu terk etmeme yönündeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca'da önceki gün ablasının bir süre önce boşandığı Ferzande Güzel ile kavga eden K.S, çiviyi Güzel'in kasık bölgesine saplamıştı. Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Güzel müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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