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İzmir'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

İzmir'de Çin'e Doğu Türkistan protestosu

İZMİR (AA) - Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, İzmir'de sabah namazı sonrası protesto edildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Genç Hareket ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinden oluşan bir grup, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde sabah namazının ardından basın açıklaması yaparak, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikalarını kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan Genç Hareket İzmir Sorumlusu Raşit Ekici, Doğu Türkistan'da yaşananların insanlık suçu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin yönetimini uyguladığı asimilasyon politikalarından vazgeçirmek için gerekli diplomatik adımları attığını ve bu baskının sürmesi gerektiğini belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan meselesi bizim meselemizdir. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Herhangi bir devletin iç sorunu olarak görüp uzaktan seyredeceğimiz, sesimizi çıkarmadan olup biteni sineye çekeceğimiz bir durum söz konusu değildir. Ortada büyük bir zulüm, soykırım ve insanlık suçu vardır. Bu zulme ve soykırıma maruz kalanlar da bizim kardeşlerimizdir, Bu zulüm bizlere bizim kimliğimize yapılmaktadır. Unutmayalım ki hepimiz gücümüzün yettiğini yapmakla sorumluyuz."

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan soykırım Zulüm

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