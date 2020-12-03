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İzmir’de cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu operasyonu

03.12.2020 01:25 | Son Güncelleme:
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İzmir’de cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beydağ ilçesinde bir şahsın otomobilinde çok sayıda cinsel içerikli ürün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beydağ ilçesinde bir şahsın otomobilinde çok sayıda cinsel içerikli ürün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, tarafından yolda durdurulan araçta yapılan aramada, bin 83 cinsel içerikli hap, 265 cinsel içerikli içecek ve 42 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili araç sahibi B.T. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Ödemiş ilçesinde Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de, bir aracın Manisa’nın Alaşehir ilçesinden uyuşturucu madde temin ederek İzmir kent merkezine sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, aracı İzmir - Manisa il sınırında durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 3 ayrı poşet içerisinde toplam 563 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan M.Ö., N.D. ve F.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir’de cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu operasyonu

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