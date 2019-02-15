İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Abdulbaki Kayapınar (65) ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, sanığa "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devamı yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Kayapınar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 30, "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkla ilgili indirim maddesi uygulamayarak Kayapınar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
İzmir'in Konak ilçesinde Çimentepe Mahallesi'nde komşusu Abdulbaki Kayapınar tarafından 27 Ekim 2018'de cinsel istismara uğradığını iddia eden 9 yaşındaki erkek çocuk, daha sonra çocuk izleme merkezinde verdiği beyanında olayı anlatmıştı.
Gözaltına alınan Kayapınar hakkında tutuklama kararı verilmişti. İddianamede, Kayapınar'ın "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından cezalandırılmasını talep edilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum