İzmir'de, çocuğu taciz etmek isterken yakalanan şüpheli serbest

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu G.B.'yi taciz etmeye çalışırken mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istenen M.Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6274/1 Sokak'ta meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu G.B., M.Ş.'nin yolunu keserek kendisine arkadaşlık teklif ettiğini ve telefon numarasının yazılı olduğu notu verdiğini ailesine söylemesi üzerine, küçük kızın babası ve yakınları harekete geçti. Mahalle sakinleri tarafından sokakta yakalanan M.Ş., öfkeli kalabalık tarafından darp edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Polisin yaptığı incelemede M.Ş.'nin daha önce de G.B.'nin önünü keserek arkadaşlık teklif ettiğini belirlemesi üzerine M.Ş. gözaltına alındı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen M.Ş., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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