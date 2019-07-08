HABER

İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk birleşiminde, 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge kabul edildi.  ÇOCUKLU AİLELERE ULAŞIM JESTİ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri tarafından 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge sunuldu.

İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk birleşiminde, 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge kabul edildi.
ÇOCUKLU AİLELERE ULAŞIM JESTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri tarafından 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge sunuldu. Meclis’te kabul edilen önergeye göre, belirlenen aileler çocukları yanında olmak şartı ile bu kartları kullanabilecek. Kartlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İzmir’de yolcuların Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarından sabahları 06.00 - 07.00 ile akşamları 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak yararlandığı Halk Taşıt uygulamasının saatleri genişletildi. Yapılan düzenlemeye göre yolcular, 1 Ağustos tarihinden itibaren indirimli tarifeden saat 05.00’ten itibaren faydalanacak.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildiTaksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi
GÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangınGÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de 'Koliform bakteri' şüphesi! 118 kişi hastaneye kaldırıldı

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.