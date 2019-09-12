İzmir'de çöken istinat duvarının enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Umut KARAKOYUN/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarının çökmesiyle kot altında kalan 2 dairede hasar oluşurken, park halindeki 2 araç da çukura düştü. Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tahliye edilen apartmanın sakinlerinden bazıları, geceyi otellerde bazıları ise yakınlarının yanında geçirdi.

Torbalı'ya bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı, salı akşamı büyük gürültüyle çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle oluşan toprak ve kaya parçaları, 7 katlı binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesinde hasara neden oldu. Park halindeki 2 araç da oluşan çukura düştü. Olayın ardından apartman, hemen tahliye edildi. Binada yaşayan 28 aileden 6'sı, Torbalı Belediyesi ekiplerince ilçedeki otellere yerleştirildi. Bazı aileler de yakınlarının yanında kalmaya başladı.

İstinat duvarının çökmesinin ardından yapılan incelemeler sonrası Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alanda doğal gaz, su ve kanalizasyon hatlarının bulunduğunu, bu hatların değişmesi gerektiğini belirten Yakupoğlu, çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Yaptıkları incelemelerde, binanın kolonlarında hasar oluşmadığını gördüklerini aktaran Yakupoğlu, "Kolonlarda herhangi bir hasar yok; ama bilirkişiler de inceleme yapacak. Yarın enkazın tamamen kaldırılacağını tahmin ediyorum ardından da istinat duvarı yapılacak. Bina kullanılacak halde getirildikten sonra yeniden teslim edilecek" dedi.