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İzmir'de çöp konteynerinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 04:52 | Son Güncelleme

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1270 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri çöp konteynerinde inceleme yaptı. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama polis ses bombası

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