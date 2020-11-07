İzmir’de çöplükten çıkarak otluk alana sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir’in Foça ilçesinde çöplük alandan çıkan ve rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Foça ilçesi Eski Foça çöplüğünde meydana gelmişti. Rüzgarın etkisiyle dere çevresindeki otluk alana sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması ekiplere zaman zaman zor anlar yaşatsa da, yoğun uğraşlar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

